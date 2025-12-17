Paraná lidera salários de idosos no Sul e Sudeste, aponta pesquisa do IBGE

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O salário médio dos trabalhadores paranaenses com 60 anos ou mais atingiu R$ 4.284 mensais em 2024, o maior valor entre os estados das regiões Sul e Sudeste. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual do IBGE, analisados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

O Paraná superou São Paulo (R$ 4.198), Rio de Janeiro (R$ 4.190), Santa Catarina (R$ 4.074), Rio Grande do Sul (R$ 3.897), Espírito Santo (R$ 3.627) e Minas Gerais (R$ 2.892). O valor também está acima da média nacional de R$ 3.672 mensais para essa faixa etária.

Entre 2019 e 2024, houve um aumento real de 13,9% na remuneração dos idosos no Paraná, já descontada a inflação. No mesmo período, a média nacional apresentou queda real de 1%. O estado também registrou um salto no número de ocupados com 60 anos ou mais, passando de 369 mil em 2019 para 473 mil em 2024.

Segundo Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, o aquecimento do mercado de trabalho local explica a elevação da média salarial. “Em razão do dinamismo econômico do Estado, os trabalhadores paranaenses, incluindo as pessoas com 60 anos ou mais de idade, vêm obtendo ganhos salariais relevantes”, afirma.