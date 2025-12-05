Paraná lidera regularização ambiental rural com aumento de 5.540% no CAR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná registrou um aumento de 5.540% nos registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em 2025, alcançando o primeiro lugar no Brasil em regularização ambiental no campo. O número de CARs validados no estado saltou de 3,9 mil para 220 mil entre abril e dezembro, totalizando mais de 6 milhões de hectares regularizados.

Para facilitar ainda mais o processo, o governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou o Programa de Certificação e Regularização dos Cadastros Ambientais Rurais do Estado do Paraná (CertiCAR). O novo programa visa tornar a regularização mais rápida, integrada e tecnicamente qualificada.

O CAR é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, agregando informações ambientais das propriedades, como Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e remanescentes de florestas. O CertiCAR, instituído pelo decreto estadual 11.711/2025, viabiliza a análise dinamizada dessas informações.

Benefícios para os produtores rurais

O novo sistema utiliza dados cartográficos homologados de uma plataforma do Paraná, aumentando a assertividade na comparação com informações federais. Além disso, serão aplicadas tolerâncias de acordo com a legislação vigente, facilitando a adequação e retificação dos imóveis rurais.

A regularização traz vantagens aos agricultores, como segurança jurídica, facilidade no acesso a linhas de financiamento e desconto de 0,5% na taxa de juros para quem possui o CAR regularizado. Estima-se que cerca de 300 mil produtores rurais paranaenses poderão se beneficiar dessa mudança.

O programa foi desenvolvido em colaboração com entidades do setor produtivo, principalmente o Sistema FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná). A iniciativa reforça o compromisso do estado com a sustentabilidade e o desenvolvimento do setor agrícola, principal vocação econômica do Paraná.