Paraná lidera ranking nacional de intermediação de empregos em 2025

O Paraná alcançou a liderança nacional na intermediação de mão de obra em 2025, com 166.166 trabalhadores colocados no mercado de trabalho entre janeiro e novembro. O resultado, divulgado por meio de dados oficiais dos comparativos anuais, representa 28,4% do total de colocações no Brasil, superando estados como Ceará, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul.

O desempenho é atribuído à eficiência do modelo adotado pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), que integra captação de vagas, atendimento descentralizado e articulação com o setor produtivo. Os meses de setembro e outubro registraram os maiores volumes de colocações, com 17.065 e 17.372 trabalhadores inseridos, respectivamente.

Na comparação com anos anteriores, o Paraná apresentou um crescimento significativo. Em relação a 2022, houve um aumento de mais de 40% nas colocações, passando de 122.083 para 171.468 trabalhadores. Já em comparação com 2023, o crescimento superou 10%.

A capilaridade da Rede Sine Paraná, com unidades em todo o estado, é apontada como fator crucial para o desempenho. O sistema garante acesso às oportunidades em grandes centros urbanos e municípios menores, contribuindo para a inclusão produtiva e redução de desigualdades regionais.

A diversidade das vagas intermediadas, abrangendo setores como indústria, comércio, serviços, agroindústria e logística, também é destacada como um diferencial que amplia as chances de colocação e mantém resultados elevados ao longo do ano, mesmo diante de oscilações sazonais do mercado de trabalho.