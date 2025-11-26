Paraná lidera Maratona Tech com 225 medalhas em competição nacional

O Paraná conquistou o primeiro lugar na Maratona Tech, a maior competição de tecnologia para educação pública do Brasil. O estado obteve 225 das 530 medalhas distribuídas, sendo 11 de ouro, 63 de prata e 156 de bronze. São Paulo ficou em segundo lugar com 28 medalhas, seguido pelo Piauí com 21. O evento, organizado pelo Movimento Tech e pela Associação Cactus, aconteceu em São Paulo com transmissão nacional.

A participação paranaense envolveu todas as 2.066 escolas da rede estadual, com aproximadamente 160 mil estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Isso representa um aumento de 173% em escolas participantes e 257% no número de estudantes em relação ao ano anterior. No total, mais de 289 mil alunos de todo o Brasil se inscreveram, representando mais de 5 mil escolas.

Educação tecnológica em destaque

O desempenho do Paraná na Maratona Tech é atribuído à inclusão do componente curricular de Programação na grade escolar desde 2021. Os estudantes têm acesso a aulas de programação que incluem ferramentas como Java, Front-end e Back-end. Em 2025, o uso de inteligência artificial para aprender programação foi incorporado ao currículo.

Fernanda Jaqueline Martins, de 15 anos, aluna do Colégio Cívico Militar Alcides Munhoz em Imbituva, foi uma das medalhistas de ouro. Na primeira fase da competição, sua turma propôs a criação de um site com inteligência artificial para auxiliar geólogos na identificação de áreas de desmatamento. Além do sucesso na Maratona Tech, Fernanda se prepara para passar seis meses na Irlanda através do programa Ganhando o Mundo.

A Maratona Tech conta com o apoio do Governo do Paraná e é realizada pelo Movimento Tech, uma coalizão de mais de 70 instituições que promove acesso à conectividade, capacitação profissional e empoderamento econômico. A Associação Cactus, organizadora de olimpíadas de conhecimento, também participa da realização do evento, visando inspirar e transformar a vida dos jovens participantes.