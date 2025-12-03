Paraná lidera exportações em cinco setores, incluindo seda e chapéus

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná encerra o ano como protagonista nas exportações brasileiras, liderando o ranking nacional em cinco setores, conforme dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Entre janeiro e outubro de 2025, o estado destacou-se em fertilizantes, carnes, produtos da indústria de moagem, seda e chapéus.

A seda paranaense, responsável por 86% das exportações nacionais do produto, alcançou um faturamento de US$ 10 milhões no período, superando São Paulo e Rio de Janeiro. O produto é amplamente utilizado por marcas de luxo na França. Já no setor de chapéus, o Paraná liderou com vendas de US$ 3,7 milhões, seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul.

No segmento de carnes, o estado atingiu US$ 3,6 bilhões em exportações, superando Santa Catarina e Mato Grosso. O Porto de Paranaguá é o maior exportador de carne congelada do Brasil. Na indústria de moagem, principalmente amidos e féculas, as exportações somaram US$ 34 milhões, com destaque para a fécula de mandioca.

Os fertilizantes representaram um impacto significativo, com US$ 108 milhões em faturamento, correspondendo a 44% do total nacional. De janeiro a outubro de 2025, as exportações paranaenses totalizaram US$ 19,7 bilhões, com destaque para soja em grãos, carne de frango in natura e farelo de soja.

Diversificação econômica

O desempenho do Paraná em setores variados reflete uma economia diversificada. Segundo o secretário do Planejamento, Ulisses Maia, o estado não se limita ao agronegócio, mas se destaca em diversos segmentos. Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, atribui o sucesso a investimentos em desenvolvimento econômico, financiamentos acessíveis e estímulo ao empreendedorismo.