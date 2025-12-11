Paraná lidera aumento na estimativa de produção de grãos em novembro

O Paraná registrou o maior aumento do Brasil na estimativa de produção de grãos em novembro, com 214.900 toneladas a mais em relação ao mês anterior. A informação é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado responde por 13,5% de toda a produção nacional de grãos, que inclui cereais, leguminosas e oleaginosas.

Após o Paraná, os maiores aumentos foram observados no Mato Grosso (62.195 t), Tocantins (40.530 t) e Pará (31.552 t). Por outro lado, alguns estados apresentaram variações negativas, como Paraíba (-43.883 t), Piauí (-27.242 t) e Ceará (-18.426 t).

Entre os destaques da produção paranaense estão a cevada, com 486,4 mil toneladas previstas para 2025, representando 80,1% da safra brasileira, e a aveia, com estimativa de 246,7 mil toneladas, um aumento de 48,2% em relação a 2024. O estado também é o segundo maior produtor de milho 2ª safra do país, com previsão de 17,6 milhões de toneladas, um crescimento de 40,5% em comparação ao ano anterior.

A safra brasileira de grãos para 2026 está estimada em 335,7 milhões de toneladas, uma redução de 3% em relação a 2025. A área a ser colhida deve chegar a 82,3 milhões de hectares, um aumento de 0,9%. O Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional, seguido pelo Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que juntos representam 79,7% do total da produção.