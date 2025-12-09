Paraná lança projeto Amiga Acolhedora para proteger mulheres vítimas de violência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná, através da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), lançou nesta terça-feira (09) o projeto Amiga Acolhedora. A iniciativa, parte do Programa Recomeço, visa oferecer suporte a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, priorizando gestantes e mães com filhos de até seis anos que estejam em risco de morte ou grave ameaça.

O projeto adapta a metodologia do acolhimento familiar, já utilizada para crianças e adolescentes, para atender mulheres vítimas de violência. A ação foi oficializada pela Resolução Semipi n.º 097/2025 e Deliberação n.º 13/2025 do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM/PR).

O Amiga Acolhedora oferece proteção imediata e apoio para que as mulheres retomem suas vidas. O programa inclui acolhimento, apoio psicológico e medidas para promover a autonomia econômica das participantes. Entre os benefícios estão o Auxílio Social Mulher Paranaense, subsídio para as famílias acolhedoras e inserção em projetos de qualificação profissional.

O acompanhamento das mulheres atendidas inclui apoio psicossocial, articulação com serviços públicos e monitoramento pelo CEDM. O projeto será implementado em parceria com uma Organização da Sociedade Civil especializada, que desenvolverá uma metodologia específica para o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica.

O Programa Recomeço, do qual o Amiga Acolhedora faz parte, foi criado para ampliar a proteção e o acolhimento a mulheres em alto risco. Nesta semana, o governo estadual iniciou o pagamento do Auxílio Social Mulher Paranaense, autorizando 55 pagamentos para mulheres em situação de violência doméstica e familiar.