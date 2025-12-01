Paraná lança programa para modernizar infraestrutura rural sustentável

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná lançou nesta segunda-feira (1º) o programa Patrulheiros da Sustentabilidade, em Curitiba. A iniciativa visa modernizar a infraestrutura rural do Estado e fortalecer a relação entre produção agrícola e preservação ambiental.

O programa capacitará 3 mil operadores de maquinário da linha amarela, como motoniveladoras e escavadeiras. Com investimento de R$ 7,5 milhões, o objetivo é melhorar a trafegabilidade, diminuir o assoreamento de rios, aumentar a proteção do solo e formar mão de obra técnica.

Os cursos, com 80 horas de duração, serão ministrados pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e atenderão 397 municípios e oito consórcios intermunicipais. A formação abordará temas como manejo de solos, proteção de minas, construção e manutenção de estradas rurais.

Além da capacitação, os operadores receberão uniformes e equipamentos de proteção individual padronizados. O programa também prevê a recuperação de 23 nascentes e a criação de uma plataforma digital para monitoramento territorial.

A iniciativa integra o programa Estrada Boa, que prevê mais de R$ 5 bilhões em investimentos para melhorar a trafegabilidade rural e ampliar a frota de maquinário dos municípios paranaenses.