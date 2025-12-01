Paraná lança programa para descarbonizar frotas de transporte de cargas

Indústria, Comércio e Serviços

O Governo do Paraná lançou nesta segunda-feira (1) o Programa de Descarbonização de Frotas Paraná, visando ampliar o uso de combustíveis renováveis no transporte de cargas. A iniciativa é resultado de um acordo entre a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços e a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná (Fetranspar).

O programa busca promover uma economia de baixo carbono, fortalecer a cadeia produtiva do biogás e do biometano, e modernizar o setor logístico. O Paraná possui 490 unidades produtoras de biogás, com capacidade instalada de cerca de 460 milhões de metros cúbicos por ano, mas utiliza apenas 5% desse potencial.

Com aproximadamente 300 mil caminhões emplacados, o estado tem um corredor logístico estratégico para o Sul e o Sudeste. A adoção gradual do biometano pode reduzir custos operacionais, ampliar a eficiência energética e consolidar o Paraná como referência em mobilidade sustentável.

O Programa de Descarbonização de Frotas Paraná complementa outras iniciativas em andamento, como o Plano Estadual de Descarbonização, o Renova Paraná e o Comitê do Biogás. A expectativa é que o programa gere novas oportunidades de negócio, fortaleça a economia regional e impulsione o uso de combustíveis renováveis em larga escala no setor de transporte.

