Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa

Paraná lança programa e repassa verbas para combater racismo em municípios

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 24/11/25 13h07
Felipe Henschel/AEN

O governo do Paraná anunciou nesta segunda-feira (24) o lançamento do programa Municípios Antirracistas e o primeiro repasse do Fundo Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Fundeppir) para 39 municípios paranaenses. As ações marcam o encerramento do Mês da Consciência Negra no estado.

O Paraná é o primeiro estado do Brasil a fazer repasses fundo a fundo aos municípios para promover políticas de igualdade racial. Nesta primeira etapa, serão distribuídos R$ 2,4 milhões entre 39 cidades, com valores de R$ 50 mil a R$ 100 mil, conforme a população negra de cada município.

O Fundeppir, regulamentado este ano, destina-se à captação e aplicação de recursos para financiar políticas públicas de igualdade racial no estado. Os projetos beneficiados abrangem áreas como saúde, segurança, educação, cultura e assistência social.

Programa Municípios Antirracistas

O programa Municípios Antirracistas visa oferecer orientações e ferramentas para cidades que adotem práticas concretas de promoção da equidade racial. O objetivo é criar uma rede estadual de municípios comprometidos com a redução de desigualdades históricas.

As cidades participantes poderão receber certificações em três níveis (bronze, prata e ouro), de acordo com o porte populacional e o número de ações implementadas. As iniciativas incluem a criação de conselhos municipais e leis de ações afirmativas.

A implementação do programa será acompanhada pelas Promotorias de Justiça de cada comarca, sob orientação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.