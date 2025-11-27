Paraná lança programa de R$ 20 milhões para projetos culturais no estado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná lançou nesta quinta-feira (27) a 5ª edição do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice). O programa disponibilizará R$ 20 milhões em recursos de renúncia fiscal para projetos culturais em todo o estado. As inscrições estão abertas até 11 de janeiro de 2026 através da plataforma SIC.Cultura.

Os recursos estão divididos em quatro eixos: Produção e Difusão Cultural (R$ 8 milhões), Festivais e Mostras ou Feiras e Festas Populares (R$ 5 milhões), Ações Educativas, Pesquisa e Publicações (R$ 4 milhões), e Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural (R$ 3 milhões).

Uma novidade importante é que 60% dos recursos serão destinados a iniciativas realizadas fora da capital, ampliando o fomento em todas as regiões do Paraná. Além disso, 20% do montante total está reservado para projetos apresentados por pessoas negras, indígenas e/ou com deficiência.

Para participar, é necessário estar inscrito no Cadastro de Agentes Culturais do Paraná. Todo o processo, desde a inscrição até a prestação de contas, será realizado exclusivamente pelo Sistema SIC.Cultura. Mais informações e os editais completos estão disponíveis no site da Secretaria da Cultura do Paraná.