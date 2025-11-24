Paraná lança programa de R$ 113 milhões para fortalecer políticas para idosos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou nesta segunda-feira (24) um pacote de ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para a população idosa. As medidas incluem a criação do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, com investimento inicial de R$ 113,7 milhões, a oficialização da Bolsa Cuidador Familiar e repasses de R$ 16 milhões aos 399 municípios paranaenses para iniciativas ligadas à terceira idade.

O programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa reúne ações estratégicas que visam fortalecer a rede de atenção, proteção e promoção dos direitos dos idosos. A iniciativa busca alinhar o estado com diretrizes internacionais da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para um envelhecimento mais saudável.

A Bolsa Cuidador Familiar, uma das principais novidades, oferecerá meio salário-mínimo mensal a cuidadores de idosos em situação de dependência ou fragilidade. O benefício visa fortalecer o cuidado domiciliar, reduzir a institucionalização desnecessária e valorizar o trabalho dos cuidadores familiares.

Além disso, o governo anunciou a entrega dos primeiros 40 ônibus adaptados do programa Cuida Mais Paraná, com investimento de R$ 35,9 milhões. Os veículos serão utilizados para transporte de grupos de idosos em atividades de lazer, cultura, esporte e atendimentos diversos.

As medidas foram apresentadas durante o II Encontro Cuida Mais Paraná, que reuniu mais de 1.000 gestores municipais e especialistas para debater políticas públicas de cuidado. O evento também marcou o lançamento do Programa Municípios Antirracistas e repasses para políticas voltadas às mulheres, totalizando mais de R$ 295 milhões em anúncios e investimentos.