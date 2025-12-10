Paraná lança nova etapa do Olho Vivo com inteligência artificial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná lançou nesta quarta-feira (10) em Curitiba a nova etapa do Programa Olho Vivo, que integra tecnologias de Inteligência Artificial (IA) ao sistema estadual de videomonitoramento. Com investimento de R$ 400 milhões, a ampliação visa melhorar a capacidade de investigação e combate a crimes, permitindo cruzamento de dados em tempo real, emissão de alertas automáticos e identificação mais rápida de suspeitos e veículos furtados.

O novo modelo de investigação assistida permite que as câmeras não dependam apenas do monitoramento humano. Sistemas inteligentes possibilitarão pesquisar características específicas, rastrear rotas e emitir alertas automáticos às forças de segurança. Um projeto-piloto testado em Almirante Tamandaré desde agosto será expandido para os 399 municípios do estado.

Até o início de 2026, serão instaladas 1.500 novas câmeras inteligentes adquiridas pelo Estado. O plano completo prevê expansão para 26.500 câmeras nos próximos anos, incluindo 20 mil compradas pelos municípios com recursos estaduais. Isso tornará o Paraná o estado com o maior sistema de videomonitoramento por IA do país.

A adesão das prefeituras será feita com recursos estaduais para compra de equipamentos e conexão dos sistemas locais à plataforma central. O programa é coordenado pelas Secretarias de Segurança Pública, das Cidades e pela Superintendência de Governança de Serviços e Dados.

As imagens captadas ficarão armazenadas por 90 dias, com possibilidade de ampliação conforme critérios legais. Em fases futuras, o sistema permitirá monitorar agressores de mulheres e pessoas com tornozeleira eletrônica. A implantação ocorrerá por fases, começando pela Região Metropolitana de Curitiba e Litoral do Estado.