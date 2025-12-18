Paraná lança edital de R$ 29,5 milhões para ambientes de inovação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná publicou nesta quinta-feira (18) uma chamada pública para selecionar fundações de apoio que executarão ações estratégicas do Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação (Separtec). Com investimento de R$ 29,5 milhões, a iniciativa visa dar mais agilidade e eficiência à gestão do sistema, que reúne cerca de 500 ambientes de inovação credenciados em mais de 60 municípios do estado.

As propostas serão recebidas até 30 de janeiro, via Sistema de Protocolo Integrado (eProtocolo). A divulgação do resultado está prevista para 30 de março, após fases de análise, recursos e homologação de inscrições. Podem participar instituições registradas no Paraná que atendam aos critérios do edital.

Os recursos, do Programa Paraná Competitivo, serão aplicados em quatro lotes: R$ 26,8 milhões para ações diretas e o restante para despesas operacionais das fundações. A seleção será baseada na experiência das instituições em captação de projetos e recursos com parceiros públicos e privados entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025.

Os investimentos abrangem desde o mapeamento de empresas residentes nos ambientes de inovação até a promoção de ações de empreendedorismo. As fundações podem se candidatar a um ou mais lotes, indicando ordem de preferência.

O Separtec atua na articulação dos ativos tecnológicos paranaenses e na proposição de políticas públicas para fomentar a inovação e o desenvolvimento regional. Atualmente, estão credenciados 36 parques tecnológicos, 53 incubadoras, 63 pré-incubadoras, 12 aceleradoras e 34 agências de inovação, entre outros espaços.