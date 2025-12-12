Paraná lança campanha para prevenir picadas de escorpiões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa) iniciou uma campanha para reforçar as ações de controle e prevenção de acidentes com animais peçonhentos, com foco nos escorpiões. A iniciativa visa alertar sobre os perigos do escorpião amarelo, informar onde são encontrados, como prevenir acidentes e o que fazer em caso de picada.

A campanha começou com a distribuição de 300 mil folders informativos nas regiões com maior incidência de casos, principalmente no Norte Pioneiro, Norte e Noroeste do estado. Jardim Olinda, no Noroeste, lidera com 141,5 casos por 10 mil habitantes. Além disso, serão veiculados vídeos e alertas em áudio nas TVs, rádios e redes sociais da Sesa.

Em 2025, o Paraná registrou 6.998 picadas de escorpião e três óbitos – duas crianças e um adolescente em Cambará e Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O estado mantém vigilância ativa, com mais de 22 mil escorpiões enviados para identificação taxonômica.

Prevenção e cuidados

As principais medidas de prevenção incluem evitar acúmulo de entulhos, manter quintais limpos e tomar cuidado ao vestir roupas e calçar sapatos. Em caso de picada, a orientação é buscar imediatamente atendimento médico, levando o animal ou uma foto para agilizar o diagnóstico.

O escorpião-amarelo (Tityus serrulatus) é a espécie que mais causa acidentes graves no Paraná. Sua picada pode provocar reações severas, especialmente em crianças, idosos e pessoas alérgicas.

A Sesa também promoveu a descentralização do soro antiescorpiônico e disponibilizou telefones do Centro de Informações e Assistência Toxicológica (CIATox) para orientações: 0800 041 0148 (Curitiba), (43) 3371-2244 (Londrina), (44) 3011-9127 (Maringá) e (45) 3321-526 (Cascavel).