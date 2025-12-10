Paraná lança 2ª fase do Programa Olho Vivo com 21,5 mil novas câmeras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná lançou nesta quarta-feira (10) a segunda fase do Programa Olho Vivo, voltado à segurança pública. Nesta etapa, 21,5 mil câmeras inteligentes serão instaladas em todo o estado, somando-se às 5 mil já existentes. O investimento previsto é de R$ 400 milhões para formar um avançado sistema de monitoramento.

O programa utiliza inteligência artificial para analisar imagens em tempo real, auxiliando as forças de segurança no reconhecimento de criminosos, localização de desaparecidos e identificação de veículos furtados. A tecnologia permite buscas específicas como “modelo X branco na região Y” ou “veículo com carretinha”, agilizando investigações.

Inicialmente, 22 cidades receberão 1,5 mil câmeras, incluindo Curitiba, Araucária, Londrina e Foz do Iguaçu. A instalação deve ser concluída até janeiro de 2026, priorizando grandes centros e o litoral. Os municípios interessados podem aderir ao programa e receber recursos estaduais para aquisição dos equipamentos.

O sistema segue a Lei Geral de Proteção de Dados e restringe o monitoramento a pessoas com mandados em aberto ou veículos roubados. Apenas policiais capacitados terão acesso, com todas as ações registradas e auditáveis para evitar abusos.

Inspirado em modelos internacionais, o Olho Vivo promete ser o mais avançado programa de monitoramento para segurança pública do Brasil, aliando alta tecnologia e governança transparente.