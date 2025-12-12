Paraná investirá R$ 168 milhões em modernização do sistema socioeducativo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná anunciou nesta sexta-feira (12) um pacote de investimentos de R$ 168 milhões para modernizar e ampliar o Sistema de Socioeducação do estado. O anúncio foi feito durante evento em celebração ao Dia Nacional do Ministério Público, reforçando a parceria entre o governo estadual e o MPPR na proteção à infância e segurança pública.

Do total anunciado, R$ 160 milhões serão destinados à construção, ampliação e modernização dos Centros de Socioeducação (Censes). Cerca de R$ 98 milhões serão usados para construir cinco novas unidades em Foz do Iguaçu, Pato Branco, Londrina, Curitiba e Maringá, com obras previstas para iniciar no primeiro semestre de 2026.

Outros R$ 8 milhões do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) serão investidos em reparos emergenciais nas 28 unidades existentes, incluindo manutenção predial, revitalização de alojamentos e melhorias de infraestrutura.

O sistema socioeducativo do Paraná atende atualmente 657 adolescentes e conta com mais de 1.150 servidores, distribuídos em 19 Centros de Socioeducação e nove Casas de Semiliberdade em 16 municípios.

Na área de segurança pública, foram entregues 10 novas viaturas e 10 fuzis ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em um investimento adicional de mais de R$ 1 milhão.

Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Paraná registrou queda de 31,29% nos homicídios entre janeiro e agosto de 2024 e 2025, o melhor resultado entre todas as unidades da Federação. O primeiro semestre de 2025 também teve o menor índice desde 2018.