Paraná investe R$ 67,5 milhões em procedimentos oftalmológicos em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) investiu mais de R$ 67,5 milhões em procedimentos oftalmológicos cirúrgicos, eletivos ambulatoriais e hospitalares entre janeiro e outubro de 2025. O montante possibilitou a realização de 71.072 procedimentos no estado, mantendo uma média mensal similar à de 2024, quando foram realizados mais de 76 mil procedimentos com investimento total de R$ 71,3 milhões.

Entre os procedimentos realizados, destaca-se a cirurgia de catarata, uma doença que pode comprometer gravemente a visão e levar à cegueira se não tratada. Essa condição afeta principalmente pessoas acima de 50 anos, mas pode ocorrer também em indivíduos mais jovens.

Os números mensais de atendimentos em 2025 variaram de 5.718 em fevereiro a 8.667 em outubro, demonstrando um aumento gradual ao longo do ano. Em comparação, os atendimentos mensais em 2024 oscilaram entre 5.172 em março e 7.378 em outubro.

Pacientes como Selma Eger, de 62 anos, moradora de Mercedes, e Rafael Rodani, de 72 anos, de Assis Chateaubriand, relataram melhorias significativas em sua visão após as cirurgias. Selma, que não enxergava de um dos olhos, teve suas cirurgias realizadas em apenas 5 dias após a consulta inicial. Já Rafael, um pequeno empresário, destacou a importância de voltar a enxergar nitidamente para suas atividades diárias.

Os investimentos em procedimentos oftalmológicos visam não apenas restaurar a visão, mas também prevenir quedas, melhorar a qualidade de vida e promover a independência dos pacientes, especialmente entre a população idosa do estado.