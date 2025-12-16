Paraná investe R$ 28,2 milhões em ações ambientais para o Verão Maior

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra (IAT), investirá R$ 28,2 milhões em ações de sustentabilidade durante o Verão Maior Paraná. As iniciativas incluem reforço na limpeza urbana, educação ambiental, monitoramento da balneabilidade e fiscalização no Litoral e nas prainhas de água doce do Oeste e Noroeste do Estado.

Do total, R$ 25,9 milhões serão destinados à limpeza urbana, com R$ 13,4 milhões para coleta de resíduos e R$ 12,5 milhões para drenagem e limpeza de canais nos sete municípios do Litoral. Matinhos receberá o maior repasse, com R$ 4 milhões para resíduos e R$ 3,5 milhões para limpeza de canais.

O IAT implementará máquinas recicladoras em Pontal do Paraná e Matinhos, além de uma composteira na Ilha do Mel capaz de processar até 10 mil quilos de resíduos orgânicos por ciclo. Ações educativas serão realizadas no Litoral, Noroeste e Oeste do Estado a partir de 28 de dezembro, com estandes nas arenas oficiais do Verão Maior Paraná.

A programação inclui atividades sobre temas como resíduos sólidos, conservação da biodiversidade, projetos do IAT e cidadania ambiental. O Simepar instalará cinco painéis no Litoral com informações meteorológicas atualizadas. A fiscalização ambiental será reforçada, com equipes combatendo pesca predatória, caça ilegal e ocupação irregular em áreas protegidas.

O monitoramento da balneabilidade será realizado em 49 pontos do Litoral, 16 da Costa Oeste e um ponto no Norte durante toda a temporada. A programação completa do Verão Maior Paraná, que inclui shows e eventos esportivos, pode ser conferida no site pr.gov.br/verao.