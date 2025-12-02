Paraná investe R$ 18,9 milhões em obras de escolas municipais em 10 cidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná está investindo R$ 18,9 milhões em obras de construção e revitalização de escolas municipais em dez cidades do estado. As intervenções fazem parte de um plano mais amplo de modernização da rede pública de ensino, que já aplicou cerca de R$ 543 milhões entre 2019 e 2025.

As obras mais avançadas estão em Douradina (Noroeste), com 91% de execução, e Porto Vitória (Sul), com 85%. Outros municípios beneficiados incluem Assis Chateaubriand (Oeste), Piên (RMC), Prado Ferreira, Nossa Senhora das Graças, Assaí e Porecatu (Norte Pioneiro), Boa Vista da Aparecida (Sudoeste) e Altamira do Paraná (Centro-Oeste).

Os projetos visam melhorar a infraestrutura escolar, ampliando salas de aula, construindo espaços cobertos, refeitórios e áreas de atendimento especializado. Em Piên, por exemplo, está sendo construída uma escola de educação especial com salas para fisioterapia e hidroterapia.

Além das obras em andamento, 34 municípios já tiveram projetos concluídos, totalizando R$ 40 milhões em investimentos. Outros 118 municípios têm projetos em diferentes fases de planejamento, com um investimento previsto de R$ 440 milhões.

As melhorias nas escolas municipais fazem parte de uma estratégia mais ampla do estado para fortalecer a educação básica. O objetivo é proporcionar ambientes adequados para o aprendizado, complementando iniciativas pedagógicas como programas de alfabetização e formação de professores.