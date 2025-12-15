Paraná investe R$ 136 milhões ao ano para ampliar atendimentos em consórcios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou nesta segunda-feira (15) um investimento anual de R$ 136 milhões para fortalecer e ampliar os atendimentos especializados realizados por consórcios intermunicipais de saúde no estado. A medida faz parte do novo Programa Estadual de Apoio à Atenção Especializada, chamado Regionaliza Mais Paraná.

O programa prevê a injeção de R$ 76 milhões por ano em serviços especializados gerenciados por consórcios, sendo o maior investimento contínuo já destinado a esse fim no Paraná. Além disso, o governo anunciou R$ 42,5 milhões para aquisição de equipamentos e enxoval para 10 novos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) em construção.

Com esses recursos, somados aos R$ 60 milhões anuais já destinados pelo Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (QualiCIS), o financiamento estadual para serviços especializados gerenciados por consórcios alcança R$ 136 milhões por ano.

Impacto nos atendimentos

O Regionaliza Mais Paraná tem como objetivo qualificar a Atenção Especializada em todo o estado. A iniciativa visa organizar e financiar ações de implantação, manutenção e ampliação de serviços, além da capacitação das equipes. O programa também incentiva o uso de tecnologias e soluções de saúde digital para atendimento, diagnóstico e integração de dados.

Na segunda fase do programa, serão destinados cerca de R$ 40 milhões anuais para o cofinanciamento de consultas médicas e exames especializados realizados em unidades gerenciadas pelos consórcios. A estimativa é viabilizar até 4 milhões de consultas e procedimentos especializados por ano, ampliando o acesso da população e contribuindo para a redução das filas em todas as regiões do Paraná.

Atualmente, o Paraná conta com 25 Ambulatórios Médicos de Especialidades gerenciados por consórcios, dos quais 10 são novas unidades padrão construídas pela atual gestão, com investimento de R$ 214,8 milhões. Com o reforço em equipamentos, mobiliários e o apoio financeiro permanente do novo programa, o estado busca ampliar a eficiência desses serviços e consolidar a regionalização do atendimento especializado.