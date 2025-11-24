Paraná investe R$ 115 milhões em políticas para mulheres em 259 municípios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná anunciou um investimento de R$ 115 milhões em políticas voltadas para mulheres, abrangendo 259 municípios do estado. O anúncio foi feito durante o II Encontro Estadual Cuida Mais Paraná, realizado nesta segunda-feira (24) no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os recursos serão destinados a reformas e construções de espaços de acolhimento, além da estruturação da gestão e da rede de proteção.

Do total investido, R$ 103,7 milhões serão aplicados na construção e reforma de Casas da Mulher Paranaense e espaços de acolhimento em 36 municípios. O repasse será feito na modalidade fundo a fundo, permitindo a transferência direta de recursos do governo estadual para os fundos municipais. A Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (SEMIPI) ficará responsável pelo acompanhamento e atestação de cada etapa das obras.

Os R$ 15,3 milhões restantes serão destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher (FEDIM), visando estruturar a gestão da rede de proteção em 259 municípios. O recurso poderá ser utilizado para a aquisição de materiais permanentes, como mobiliário e equipamentos eletrônicos, para organizar o atendimento especializado às mulheres nas prefeituras.

O FEDIM tem como objetivo fornecer suporte financeiro a projetos que promovam e defendam os direitos das mulheres paranaenses. O fundo é gerido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM) e utiliza recursos de diversas fontes, incluindo reservas de receitas do Estado e doações.

O II Encontro Estadual Cuida Mais Paraná reuniu cerca de mil gestores municipais, técnicos e especialistas para discutir políticas de cuidado. O evento focou no enfrentamento das violências contra as mulheres e na ampliação de ações voltadas às mulheres em situação de alto risco e grave ameaça.