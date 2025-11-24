Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa

Paraná investe R$ 115 milhões em políticas para mulheres até 2026

24/11/25

O Governo do Paraná anunciou um investimento de R$ 115 milhões em políticas públicas voltadas para mulheres nos próximos anos. O anúncio foi feito durante o II Encontro Estadual Cuida Mais Paraná, realizado nesta segunda-feira (24) no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os recursos serão aplicados em reformas e construções de espaços de acolhimento, além da estruturação da gestão e da rede de proteção em 259 municípios do estado.

Do total investido, R$ 103,7 milhões serão destinados à construção e reformas de Casas da Mulher Paranaense e espaços de acolhimento em 36 municípios. Esses locais oferecerão atendimento especializado para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, incluindo oportunidades de empreendedorismo, cursos de capacitação e proteção contra violência.

Os R$ 15,3 milhões restantes serão alocados no Fundo Estadual dos Direitos da Mulher (FEDIM) para estruturar a rede de proteção em 259 municípios. O recurso poderá ser usado na compra de equipamentos e mobiliário para organizar o atendimento especializado às mulheres nas prefeituras.

As unidades da Casa da Mulher Paranaense têm previsão de entrega até 2026. Diferentemente do modelo federal, esses espaços funcionarão como equipamentos multifuncionais, combinando acolhimento, proteção contra violência, qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo.

O investimento faz parte de um pacote maior de ações anunciadas pelo governo estadual, que inclui também programas voltados para a igualdade racial e para pessoas idosas, totalizando mais de R$ 295 milhões em repasses e iniciativas.

