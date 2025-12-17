Paraná investe R$ 115 milhões em equipamentos para unidades de saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná investiu R$ 115,4 milhões em 2025 para equipar unidades de saúde em todo o estado. Os recursos, repassados via Fundo Estadual de Saúde, permitiram a aquisição de mais de 100 aparelhos de raio-X digital e cerca de 250 equipamentos de ultrassonografia básica, entre outros itens.

O aporte representa um aumento de 1.372% nos repasses para equipamentos em comparação a 2019, quando foram investidos R$ 7,8 milhões. A medida visa fortalecer a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

Além dos repasses diretos, o governo firmou 40 convênios com hospitais filantrópicos e consórcios intermunicipais em 2025, totalizando R$ 51,3 milhões. Nos últimos seis anos, foram investidos mais de R$ 547 milhões em 302 convênios para aquisição de equipamentos de diagnóstico, cirurgia e monitoramento.

As unidades próprias do estado também receberam investimentos. Em 2025, foram aplicados mais de R$ 19 milhões na modernização do parque tecnológico dos hospitais estaduais. Desde 2019, o aporte nessas unidades ultrapassa R$ 165 milhões.

Entre os equipamentos adquiridos estão tomógrafos, camas eletrônicas e um Centro de Simulação Realística para treinamento de profissionais. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento, reduzir deslocamentos e garantir maior resolutividade assistencial nas diferentes regiões do Paraná.