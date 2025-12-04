Aviso de Pauta

Paraná inicia vacinação contra VSR em gestantes nesta sexta-feira

04/12/25 16h07

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná dá início nesta sexta-feira (5) à vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes. A campanha começa após o recebimento e distribuição de 37.120 doses do imunizante no estado. A vacina é recomendada a partir da 28ª semana de gravidez, visando aumentar a proteção dos recém-nascidos nos primeiros meses de vida e reduzir casos de bronquiolite.

O VSR é um vírus comum que causa infecções respiratórias, podendo ser especialmente perigoso para bebês. A bronquiolite, uma das complicações mais frequentes, afeta os pequenos brônquios, dificultando a respiração.

A abertura oficial da campanha acontecerá às 9h na Unidade de Saúde Mãe Curitibana, em Curitiba. O evento contará com a presença de autoridades de saúde estaduais e municipais.

Gestantes que se enquadram no grupo alvo devem procurar as unidades de saúde para receber orientações sobre a vacinação. É importante que levem documentos de identificação e carteira de pré-natal para comprovar o período gestacional.

