A pandemia de coronavírus no Paraná já infectou 132.145 pessoas e causou a morte de 3.306 moradores do estado. Esses dados estão presentes no boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (1º), pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). O documento aponta mais 1.647 ocorrências da covid-19 em território paranaense, além de 55 óbitos – 18 mulheres e 37 homens, entre 32 e 94 anos. Segundo os dados da secretaria, 60% das mortes já contabilizadas são de homens e 40% de mulheres.

Já estão recuperadas da doença 90.170 pessoas, mas há 5.859 pacientes com sintomas de covid-19 aguardando resultado de testes. A taxa de ocupação de UTIs SUS adulto exclusivas para coronavírus está em 72% – 785 leitos ocupados. Considerando todos os leitos disponíveis em UTIs e enfermarias, nas redes pública e privada, são 2.212 paranaenses internados com suspeita (1.182) ou confirmação (1.030) de covid-19.