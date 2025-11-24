Paraná inicia semana com 23.720 vagas de emprego nas Agências do Trabalhador

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná começa a semana oferecendo 23.720 vagas de emprego através das Agências do Trabalhador. As oportunidades estão concentradas principalmente nos setores de produção, agroindústria, comércio e serviços. As funções com maior número de vagas são alimentador de linha de produção (6.569), abatedor (1.443), magarefe (1.001) e operador de caixa (814).

A regional de Cascavel lidera com 5.705 oportunidades, impulsionada pela agroindústria. Campo Mourão vem em seguida com 3.907 vagas, também focadas na indústria alimentícia. Foz do Iguaçu oferece 2.388 vagas, distribuídas entre produção, varejo e serviços.

Na Região Metropolitana de Curitiba, são 4.196 vagas disponíveis em diversos setores. Londrina apresenta 2.197 oportunidades, enquanto Pato Branco e Umuarama oferecem 1.347 e 1.012 vagas, respectivamente.

Oportunidades qualificadas e estágios

A plataforma Master Job amplia as opções para profissionais qualificados. Em Curitiba, há 24 vagas para candidatos com formação técnica ou superior em áreas como enfermagem, administração e tecnologia. Na Região Metropolitana, são 10 vagas exigindo graduação completa. Além disso, 9 vagas de estágio estão disponíveis na capital e região metropolitana.

O volume de vagas reflete o aquecimento do mercado de trabalho no estado e a diversidade de oportunidades em diferentes setores e níveis de qualificação. Os interessados podem buscar mais informações nas Agências do Trabalhador ou através da plataforma Master Job.