Paraná inicia pagamentos da Bolsa Cuidador Familiar em 20 cidades

- Atualizado: 04/12/25 12h07

O Governo do Paraná iniciou nesta quinta-feira (4) os pagamentos da Bolsa Cuidador Familiar em 20 cidades do estado. O programa visa valorizar o trabalho de cuidadores de pessoas idosas e dependentes de cuidados de longo prazo, integrando o Paraná Amigo da Pessoa Idosa.

Nesta fase inicial, 300 benefícios serão distribuídos, com 15 bolsas para cada município participante. O valor de meio salário-mínimo nacional (R$ 759 em 2025) será creditado aos beneficiários até a próxima semana, devido a trâmites bancários. O acesso será feito via aplicativo de poupança social.

Para receber o benefício, o cuidador familiar deve ter mais de 18 anos, morar com a pessoa idosa, estar inscrito no CadÚnico e ter renda familiar per capita de até um salário mínimo. A pessoa idosa deve apresentar fragilidade clínico-funcional e não estar institucionalizada.

A seleção dos beneficiários é realizada pelos Núcleos Municipais de Cuidado. O programa busca fortalecer a rede de cuidado, evitar a institucionalização e reconhecer o esforço de familiares, principalmente mulheres, que se dedicam integralmente ao cuidado de idosos.

