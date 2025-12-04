Paraná inicia distribuição de vacinas contra bronquiolite para gestantes. Quem tem direito?

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) começou nesta quinta-feira (4) a distribuição de 37.120 doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para as 22 Regionais de Saúde do estado. O imunizante, recém-incorporado ao calendário do SUS, é destinado a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.

As doses chegaram ao Paraná na quarta-feira (3) e foram armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para separação e distribuição. A vacina protege o bebê até os seis meses de idade contra o VSR, principal causador da bronquiolite.

O Paraná aguarda o recebimento de novas doses ainda em dezembro, conforme indicado pelo Ministério da Saúde. As autoridades de saúde ressaltam a importância da vacinação e pedem a colaboração dos municípios na aplicação do imunizante, incluindo a realização de busca ativa caso as gestantes não compareçam espontaneamente.

Os profissionais das salas de vacinação do estado já foram capacitados para a aplicação das doses. Duas sessões de treinamento foram realizadas, focando na atualização sobre o imunobiológico, seu manejo e a estratégia de vacinação.

