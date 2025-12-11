Paraná inicia distribuição de kits escolares para mais de 1 milhão de alunos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As escolas estaduais do Paraná começam a receber, a partir desta sexta-feira (12), os kits escolares para o ano letivo de 2026. Mais de um milhão de kits serão distribuídos para estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) em mais de 2 mil unidades de ensino. A entrega será coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) através dos 32 Núcleos Regionais de Educação.

O investimento total ultrapassa R$ 41 milhões, com recursos integralmente estaduais. A distribuição será realizada em etapas, começando pelas regiões Metropolitana Norte, Metropolitana Sul, Curitiba e Paranaguá, com previsão de conclusão até 30 de janeiro. As demais regiões receberão os materiais de forma escalonada até o início de fevereiro.

Para 2026, os kits contarão com maior quantidade de itens como lápis, colas e cadernos. A composição varia de acordo com o nível de ensino, incluindo desde materiais que estimulam a criatividade no Fundamental I até instrumentos de precisão para o Ensino Médio. A expectativa é que a maioria dos estudantes já tenha acesso aos kits no início das aulas, previsto para 5 de fevereiro.

Composição dos kits por nível de ensino

O Ensino Médio receberá kits com 28 itens, incluindo cadernos universitários, canetas, lápis de cor e instrumentos como transferidor. Para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, serão 31 itens, com destaque para materiais de desenho e pintura. Já o Ensino Fundamental Anos Finais contará com 32 itens, incluindo tesoura sem ponta e cola.

A distribuição dos kits escolares visa garantir que todos os alunos da rede estadual tenham acesso aos materiais necessários para iniciar o ano letivo, independentemente de sua condição socioeconômica, promovendo assim maior equidade no ambiente escolar.