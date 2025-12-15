Paraná inicia curso para engenheiros e arquitetos do serviço público

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria das Cidades do Paraná iniciou nesta segunda-feira (15) um curso presencial de Planejamento, Fiscalização e Gestão de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia em Curitiba. O programa gratuito é destinado a engenheiros e arquitetos da administração pública estadual, com foco nos servidores recém-ingressos.

O curso faz parte de uma trilha de capacitação desenvolvida em parceria com a Escola de Gestão do Paraná e a Procuradoria-Geral do Estado. Em 2025, 132 novos profissionais foram chamados para integrar os quadros de diversas secretarias e órgãos estaduais.

Hamilton Bonatto, ministrante do curso, destaca que a formação prioriza o domínio de conceitos fundamentais da engenharia aplicada à administração pública. “Trabalhamos muito com conceitos porque quem domina os conceitos consegue resolver os casos difíceis do dia a dia”, afirmou.

O diretor de Edificações Públicas, Rainer Junges, ressalta a importância estratégica da capacitação diante do volume de projetos previstos. Segundo ele, estão planejadas cerca de 900 obras nos próximos anos, exigindo investimento contínuo em pessoas, tecnologia e inovação.

Os participantes avaliam positivamente a iniciativa. O engenheiro Victor Hugo da Silva Martins, recém-ingresso na Secretaria, considera o curso fundamental para entender o funcionamento da pasta e revisar conceitos. Já a arquiteta Lucy Carla Bassetti Brito destaca a abordagem da legislação como um dos pontos mais relevantes da capacitação.

A formação busca preparar os profissionais para os desafios da engenharia pública, enfatizando a importância do planejamento, da fiscalização adequada e do foco no interesse do cidadão na execução de obras e serviços.