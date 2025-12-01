Paraná inicia 3ª etapa de matrículas para ano letivo de 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) inicia nesta segunda-feira (01) a 3ª etapa do processo de matrícula para o ano letivo de 2026, com expectativa de atender cerca de 100 mil alunos. O período, que segue até 12 de dezembro, é a última oportunidade deste ano para regularização da situação escolar na rede estadual, solicitação de novas vagas e confirmação de matrículas pendentes.

Esta fase também permite a solicitação de vaga por preferência de escola, destinada aos alunos que desejam mudar de instituição, aos oriundos da rede particular e aos interessados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além disso, abre espaço para novas inscrições de alunos do 9º ano do ensino fundamental que buscam vaga na 1ª série da educação profissional.

As matrículas devem ser feitas preferencialmente pela Área do Aluno, com possibilidade de atendimento presencial nas instituições de ensino. É necessário apresentar documentação obrigatória, incluindo comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento ou documento oficial com foto, e comprovante de vacinação para menores de 18 anos.

A Seed-PR ressalta que estudantes que perderem os prazos ainda têm garantido o direito de estudar na rede estadual, mas poderão ser remanejados para outra unidade, conforme a disponibilidade de vagas. Matrículas fora do prazo também devem ser feitas pela área do aluno.