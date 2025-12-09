Paraná inicia 18º Encontro de Tutores do PlanificaSUS com foco em Saúde Mental

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná iniciou nesta terça-feira (09) o 18º Encontro de Tutores Regionais do PlanificaSUS. O evento de três dias reúne 110 tutores regionais para discutir a implementação da Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde (APS) e fortalecer a Rede de Atenção à Saúde (RAS). O encontro conta com a parceria técnica do Hospital Israelita Albert Einstein.

O foco desta edição é a Saúde Mental, área prioritária para o governo estadual. A Sesa tem investido na qualificação de profissionais não especialistas para o manejo de transtornos mentais na porta de entrada do SUS, utilizando ferramentas como o Manual de Intervenções mhGAP da Organização Mundial da Saúde.

No primeiro dia, a oficina de avaliação foi dedicada às Regionais de Saúde da Macrorregião Norte e à 4ª Regional de Saúde de Irati. Nos dias seguintes, profissionais de todas as regiões do Paraná participarão das atividades.

O encontro visa analisar os resultados do Ciclo de Planificação 3, realizado em 2025, e definir estratégias para melhorias na atenção à saúde, com foco no fortalecimento dos fluxos e do acolhimento na Linha de Cuidado em Saúde Mental. Também será elaborado um planejamento estratégico para 2026.

O PlanificaSUS Paraná é uma iniciativa da Sesa em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Hospital Israelita Albert Einstein, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (ProadiSUS) do Ministério da Saúde. O programa já qualificou mais de 18 mil profissionais em formações continuadas em saúde no estado.