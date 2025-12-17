Paraná inaugura primeiro Pronto Atendimento Municipal em Paraíso do Norte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná inaugura nesta quinta-feira (18) o primeiro Pronto Atendimento Municipal (PAM) do estado, localizado em Paraíso do Norte. A unidade faz parte de uma estratégia estadual para unificar os atendimentos de urgências e emergências, com outras 51 unidades projetadas ou em obras em todo o Paraná.

O novo PAM, com 812,89 metros quadrados, funcionará 24 horas por dia, oferecendo atendimentos de baixa e média complexidade. Os serviços incluem consultas médicas, triagem, exames, suturas e atendimentos de emergência, visando maior agilidade nos casos que não necessitam de internação hospitalar.

A inauguração está marcada para as 14h30, na Rua Otávio Bortolassi, 321, no Residencial Morada do Sol. O evento contará com a presença do vice-governador Darci Piana e do secretário da Saúde, Beto Preto.

Esta iniciativa faz parte do plano de regionalização do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná, buscando melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde para a população do interior do estado.