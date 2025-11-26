Paraná inaugura primeira agência pública de serviços para migrantes do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná inaugurou nesta quarta-feira (26) a Agência do Migrante, primeira estrutura pública do Brasil no formato de balcão único de serviços para atendimento de migrantes, refugiados, apátridas e retornados. Localizada no Centro de Curitiba, na Avenida Marechal Deodoro, 806, a agência funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju) e pela Superintendência-Geral de Governança Migratória (SGGM), visa oferecer atendimento integrado e humanizado, sem gerar impacto orçamentário adicional, utilizando estruturas e recursos já existentes.

A Agência do Migrante é composta por quatro unidades: o Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas (CEIM), o ORGMIGRA, o MIGRAHUB e a Ouvidoria do Migrante. Essas unidades trabalham em conjunto para fornecer informações, produzir dados, articular soluções e oferecer um canal direto de escuta e orientação.

Entre 2010 e 2024, foram registrados 193.494 migrantes e refugiados no Paraná, segundo dados do SISMIGRA, coletados pelo Observatório das Migrações Internacionais da Universidade de Brasília. A nova agência busca atender essa crescente demanda, oferecendo serviços presenciais, canais digitais e ações itinerantes para alcançar municípios do interior.

O foco da Agência do Migrante é acolher e emancipar, priorizando a regularização documental, o encaminhamento para o mercado de trabalho e o acesso às políticas públicas. Com essa iniciativa, o Paraná se posiciona como referência no atendimento a migrantes e refugiados no Brasil.