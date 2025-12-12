Paraná garante inclusão de alunos com deficiência visual na rede estadual

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira, 12 de dezembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, o Paraná destaca suas ações para garantir a inclusão e aprendizagem de estudantes cegos e com baixa visão na rede estadual de ensino. Atualmente, 1.516 alunos com deficiência visual estão matriculados e recebem atendimento especializado.

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) oferece suporte desde a estrutura física até o atendimento pedagógico, com profissionais capacitados e investimentos em tecnologia assistiva. O estado conta com 91 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e 12 Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) voltados especificamente à deficiência visual.

Nas SRM, que funcionam no contraturno escolar, os alunos têm acesso a recursos como o sistema Braille, soroban (ábaco japonês para cálculos) e outras tecnologias assistivas. A grade curricular é adaptada para priorizar conteúdos essenciais, incluindo leitura, escrita, matemática básica e habilidades de autonomia.

Um exemplo de inovação é o projeto Óculos Amigo, que utiliza Inteligência Artificial para auxiliar 147 alunos cegos. O dispositivo, acoplado aos óculos, lê textos, identifica rostos e reconhece objetos e cores em tempo real.

Além disso, o Programa Bons Olhos Paraná, recentemente instituído como política pública permanente, promove a saúde ocular de crianças e adolescentes da rede pública. O programa já beneficiou mais de 84 mil estudantes com triagens, consultas e doação gratuita de óculos de grau.

Essas iniciativas reforçam o compromisso do estado em proporcionar um ambiente escolar acolhedor, acessível e preparado para atender às necessidades específicas de cada estudante, garantindo condições reais de aprendizagem e autonomia.