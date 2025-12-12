Educação

Paraná garante educação inclusiva para 1.516 alunos com deficiência visual

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 12/12/25 14h07
SEED

Nesta sexta-feira (12), Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, o Paraná destaca seu trabalho de inclusão na rede estadual de ensino. Atualmente, 1.516 estudantes com deficiência visual estão matriculados e recebem atendimento especializado nas escolas públicas do estado.

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) oferece suporte que vai desde a estrutura física até o atendimento pedagógico especializado. O estado conta com 91 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e 12 Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) voltados especificamente à deficiência visual.

Nas SRM, que funcionam no contraturno escolar, os alunos têm acesso ao sistema Braille, soroban (ábaco japonês para cálculos) e tecnologias assistivas. Os profissionais que atuam nesses espaços são habilitados em Educação Especial.

O Paraná também investe em tecnologia para promover a inclusão. Desde 2023, 147 alunos cegos utilizam o Óculos Amigo, dispositivo com Inteligência Artificial que lê textos, identifica rostos e reconhece objetos. O projeto abrangeu 75 municípios, com investimento de R$ 2,9 milhões.

Além disso, o Programa Bons Olhos Paraná, recentemente instituído como política pública permanente, promove a saúde ocular de estudantes da rede pública. O programa já beneficiou mais de 84 mil crianças e adolescentes, com a entrega de 8,3 mil óculos gratuitos. Há previsão de expansão para mais 275 municípios, incluindo 539 mil alunos em triagens e exames.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.