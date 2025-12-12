Paraná garante educação inclusiva para 1.516 alunos com deficiência visual

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (12), Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, o Paraná destaca seu trabalho de inclusão na rede estadual de ensino. Atualmente, 1.516 estudantes com deficiência visual estão matriculados e recebem atendimento especializado nas escolas públicas do estado.

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) oferece suporte que vai desde a estrutura física até o atendimento pedagógico especializado. O estado conta com 91 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e 12 Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) voltados especificamente à deficiência visual.

Nas SRM, que funcionam no contraturno escolar, os alunos têm acesso ao sistema Braille, soroban (ábaco japonês para cálculos) e tecnologias assistivas. Os profissionais que atuam nesses espaços são habilitados em Educação Especial.

O Paraná também investe em tecnologia para promover a inclusão. Desde 2023, 147 alunos cegos utilizam o Óculos Amigo, dispositivo com Inteligência Artificial que lê textos, identifica rostos e reconhece objetos. O projeto abrangeu 75 municípios, com investimento de R$ 2,9 milhões.

Além disso, o Programa Bons Olhos Paraná, recentemente instituído como política pública permanente, promove a saúde ocular de estudantes da rede pública. O programa já beneficiou mais de 84 mil crianças e adolescentes, com a entrega de 8,3 mil óculos gratuitos. Há previsão de expansão para mais 275 municípios, incluindo 539 mil alunos em triagens e exames.