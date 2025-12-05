Paraná firma parceria com CNPEM para pesquisas em IA e materiais sustentáveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná, através da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), assinou um memorando de entendimento com o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) para desenvolver pesquisas em Inteligência Artificial e Materiais Sustentáveis na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Este é o primeiro acordo do CNPEM com um governo estadual, não prevendo obrigações financeiras entre as partes.

A parceria visa promover o compartilhamento de conhecimento e articular iniciativas que vão desde estudos sobre materiais sustentáveis até a aplicação de IA em processos laboratoriais. O acordo também inclui a oferta de cursos, workshops e intercâmbio de pesquisadores.

Entre os objetivos da cooperação estão o desenvolvimento de soluções inovadoras para descoberta, caracterização e aplicação de materiais sustentáveis, além do uso de ferramentas de inteligência artificial para otimizar processos de investigação e gestão de dados científicos.

A iniciativa busca fortalecer a integração entre ciência, indústria e governo, ampliando a capacidade do Paraná de gerar conhecimento aplicado. As instituições também planejam iniciar tratativas para a estruturação do futuro Centro de Inteligência para Materiais Sustentáveis, em colaboração com parceiros nacionais e internacionais.