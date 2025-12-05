Paraná firma parceria com CNPEM para pesquisas em IA e materiais sustentáveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná, através da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), assinou um memorando de entendimento com o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) para cooperação científica e tecnológica na Universidade Estadual de Londrina (UEL). O acordo, primeiro do CNPEM com um governo estadual, visa desenvolver pesquisas em Inteligência Artificial e Materiais Sustentáveis, sem envolver obrigações financeiras entre as partes.

A parceria abrange o desenvolvimento de pesquisas, compartilhamento de conhecimento e articulação de iniciativas para impulsionar avanços científicos e industriais no estado. As áreas de cooperação incluem estudos sobre materiais sustentáveis, aplicação de IA em processos laboratoriais, oferta de cursos, workshops e intercâmbio de pesquisadores.

O projeto prevê o uso de ferramentas de inteligência artificial para otimizar processos de investigação, apoiar a colaboração remota entre especialistas e aprimorar a gestão de dados. Também está planejada a adoção de metodologias baseadas em “FAIR data”, um princípio que visa tornar os dados científicos mais acessíveis e reutilizáveis.

Além das atividades de pesquisa, a cooperação inclui a realização de workshops, cursos e outras atividades de formação, bem como o intercâmbio de estudantes, técnicos e pesquisadores. As instituições também iniciarão tratativas para a estruturação do futuro Centro de Inteligência para Materiais Sustentáveis, que será articulado com parceiros nacionais e internacionais.