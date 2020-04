Empresas que comercializam álcool em gel podem confirmar se este produto tem realmente o percentual de álcool para se tornar antisséptico, produto essencial para o combate ao coronavírus. Esta verificação é feita pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), que também está fabricando o álcool gel para fornecer ao governo do Paraná.

publicidade

A venda de álcool gel falsificado é uma grande preocupação, ainda mais neste momento em que as pessoas utilizam o produto para higienizar as mãos. Você sabe como identificar um álcool falsificado?

Segundo o Tecpar, clientes têm solicitado a análise de qualidade do produto por desconfiar do odor forte e, em outros casos, pela baixa viscosidade. “A reprovação do ensaio de teor de álcool pode indicar que o produto não é eficaz na eliminação de microrganismos, tal como na prevenção do coronavírus. A consequência é a pessoa imaginar que está protegida, e se contaminar ao tocar o próprio rosto, olhos e nariz com as mãos”, alerta Daniele Adão, gerente do Centro de Tecnologia e Saúde e Meio Ambiente do Tecpar.

Como fazer a análise?

Empresas interessadas em avaliar a qualidade do álcool gel podem entrar em contato com o Tecpar pelo telefone 0800 6451 725 ou pelo email sac@tecpar.br. O tempo médio dos resultados é de até cinco dias úteis.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇