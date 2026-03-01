Paraná envia ajuda humanitária para vítimas de enchentes em Minas Gerais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná entrou em ação para ajudar os mineiros afetados pela tragédia das enchentes. Neste sábado (28), um caminhão baú e uma carreta saíram do estado com destino a Belo Horizonte carregando mantimentos essenciais para quem perdeu tudo nas águas.

A iniciativa, que partiu diretamente do governador Ratinho Junior, leva 300 colchões, 300 kits de limpeza e 300 kits de higiene para as famílias que estão precisando de ajuda urgente. É o Paraná estendendo a mão para os irmãos mineiros neste momento difícil.

De acordo com o Coronel Ivan, da Defesa Civil paranaense, todo esse material deve chegar ao destino já neste domingo. De lá, seguirá para a Zona da Mata Mineira, região mais castigada pelas chuvas intensas que caíram na semana passada.

A situação em Minas é dramática. Até o final da tarde deste sábado, as enchentes já haviam deixado 66 mortos – 60 deles em Juiz de Fora e outros seis em Ubá, ambas cidades da Zona da Mata. Para piorar, três pessoas ainda estão desaparecidas: duas em Ubá e uma em Juiz de Fora, conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Os temporais provocaram alagamentos e deslizamentos de terra devastadores. Os bombeiros seguem trabalhando incansavelmente na busca por sobreviventes e também na remoção dos corpos encontrados nos escombros.

Em Juiz de Fora, o cenário é desolador: mais de 4,2 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, com a Defesa Civil local já tendo registrado 2.149 ocorrências relacionadas à tragédia. Em Ubá, pelo menos 421 pessoas também perderam suas casas ou tiveram que deixá-las temporariamente.

A ajuda que sai do Paraná é um alento para essas famílias que perderam praticamente tudo o que tinham nas enchentes. É hora de solidariedade.