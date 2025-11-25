Educação

Paraná envia 2 mil estudantes para intercâmbio em 5 países em 2026

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 25/11/25 12h07

O Governo do Paraná realizou um encontro nesta terça-feira (25) com 2 mil estudantes da rede estadual selecionados para o programa de intercâmbio Ganhando o Mundo em 2026. O evento, que aconteceu no Teatro Guaíra em Curitiba, serviu para alinhar os detalhes da viagem.

Os jovens estudarão por um semestre em cinco países de língua inglesa: Canadá (1000 alunos), Irlanda (300), Nova Zelândia (300), Reino Unido (200) e Austrália (200). Os embarques começam em janeiro, com parte dos estudantes viajando no segundo semestre.

O programa abrange os 399 municípios do estado, com 10% das vagas (200) destinadas a beneficiários do Bolsa Família. A seleção é feita por mérito, considerando notas e frequência dos alunos.

Investimento e benefícios

O Ganhando o Mundo, criado em 2022, já enviou 2.540 estudantes para o exterior. Com a edição de 2026, o total chegará a 4.540 alunos, representando um investimento de R$ 403,5 milhões do governo estadual.

A Secretaria de Estado da Educação cobre todas as despesas, incluindo alimentação, hospedagem, transporte, documentação, passagens, exames médicos, seguro e material escolar. Os participantes também recebem um auxílio mensal de R$ 800 durante o intercâmbio.

O programa visa aprimorar o repertório cultural e acadêmico dos estudantes, além de desenvolver habilidades de liderança e autonomia. Também existem edições voltadas para professores, pedagogos e diretores, e em 2025 houve uma edição especial para alunos de colégios agrícolas.

