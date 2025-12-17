Paraná entrega kits para organizações sociais em 115 cidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná está entregando kits de equipamentos para organizações da sociedade civil que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade em 115 municípios até esta quinta-feira (18). A ação faz parte do programa Fortalece Paraná, que visa fortalecer entidades que realizam trabalhos sociais no estado.

Os kits incluem itens como fogão industrial, freezer, geladeira, forno elétrico, liquidificador industrial, micro-ondas, lavadora de roupas, caixa de som e microfone. Esses equipamentos foram selecionados para apoiar atividades essenciais das entidades, como preparo e distribuição de alimentos, organização de espaços coletivos, capacitações e ações culturais.

A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento das instituições, oferecendo suporte estrutural para ações sociais e de proteção às famílias paranaenses. O processo de seleção dos municípios considerou critérios como população, indicadores de vulnerabilidade e desempenho em renda, priorizando cidades com até 10 mil habitantes.

As prefeituras que aderiram ao programa ficam responsáveis por indicar pelo menos duas entidades para receber os equipamentos. A entrega será feita gradualmente, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado.