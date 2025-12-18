Amep

Paraná entrega 494 novos abrigos de ônibus em 68 municípios

Tribuna do Paraná
18/12/25

O Governo do Paraná, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), entregou 494 novos abrigos de pontos de ônibus a 68 municípios paranaenses em 2025. A ação faz parte de um investimento estadual de R$ 10 milhões para melhorar a infraestrutura do transporte coletivo, com foco nas regiões metropolitanas.

Os novos equipamentos oferecem proteção contra intempéries, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários do transporte público. A distribuição seguiu critérios técnicos da Amep, priorizando locais sem abrigos ou com estruturas precárias.

Segundo a Amep, a expectativa é entregar 1.200 abrigos até março de 2026, ampliando o alcance da iniciativa. O projeto visa fortalecer o transporte coletivo metropolitano e melhorar a mobilidade urbana, especialmente nas regiões onde o serviço é essencial para a integração entre municípios e acesso a serviços básicos.

