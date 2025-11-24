Paraná entrega 40 ônibus e 82 carros para proteção de mulheres e idosos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná entregou 40 ônibus e 82 carros a 82 municípios paranaenses nesta segunda-feira (24) em Curitiba, visando ampliar a proteção às mulheres e pessoas idosas. O investimento total é de R$ 44,5 milhões, sendo R$ 35,9 milhões para os ônibus e R$ 8,6 milhões para os carros.

Os veículos foram destinados a cidades que avançaram na criação de Organismos de Políticas para Mulheres (OPM) e estruturaram programas voltados à população idosa. A entrega fez parte do II Encontro Estadual Cuida Mais Paraná, que reuniu mais de 1.000 gestores municipais.

Os 82 carros modelo Volkswagen Virtus serão utilizados exclusivamente para promoção e garantia dos direitos das mulheres, conforme a Resolução n.º 191/2025. Eles permitirão ampliar o alcance dos serviços, qualificar o atendimento e garantir respostas rápidas em situações de urgência.

Já os 40 ônibus Cuida Mais Paraná são voltados ao transporte de grupos de pessoas idosas, visando ampliar a mobilidade, participação social e acesso a atividades de cultura, esporte, lazer e turismo. Os veículos possuem estrutura acessível, com espaço para carregar USB, banheiro e frigobar.

A distribuição dos ônibus considerou a certificação como Cidade Amiga da Pessoa Idosa pela Organização Mundial da Saúde e o percentual da população idosa de cada município. Devido à alta demanda, a secretaria avalia uma nova etapa de aquisição para contemplar mais cidades.