Paraná entrega 40 ônibus e 82 carros para políticas sociais em encontro

O Governo do Paraná realiza nesta segunda-feira (24) o II Encontro Estadual de Gestores de Políticas do Cuidado, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Durante o evento, serão entregues 40 ônibus destinados à política para idosos e 82 carros para a política da mulher. O encontro também marcará o lançamento do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa e do Bolsa Cuidador Familiar.

O evento, que começa às 10h, reunirá gestores municipais e estaduais para discutir diretrizes, compartilhar experiências e anunciar novas iniciativas voltadas ao cuidado, à equidade e ao fortalecimento das políticas públicas no Estado. O vice-governador Darci Piana e a secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, participarão da cerimônia.

O II Encontro Estadual de Gestores de Políticas do Cuidado faz parte do programa Cuida Mais Paraná, que visa integrar e aprimorar as políticas sociais no estado. A entrega dos veículos busca fortalecer a infraestrutura de atendimento aos idosos e às mulheres nos municípios paranaenses.

Os interessados em participar do evento podem realizar o credenciamento até as 9h desta segunda-feira (24), através do e-mail agenciaestadualdenoticias@gmail.com. O Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, está localizado no Centro Cívico de Curitiba.