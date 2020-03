O boletim semanal da dengue divulgado na terça-feira (3) pela Secretaria de Saúde (Sesa) informa que o Paraná entrou em estado de epidemia da doença. Desde o fim de julho do ano passado até o fechamento de fevereiro, o estado tem incidência acumulada de 336,21 casos por 100 mil habitantes (acima dos 299,99 casos por 100 mil/hab), o que configura a epidemia. Em relação a semana passada, são 9.536 novos casos confirmados – crescimento de 27,3% – chegando a 44.441.

A Sesa também confirmou mais sete mortes pela doença na última semana: em Guaíra, Barbosa Ferraz, Marechal Cândido Rondon, Nova Esperança, Colorado, Alto Paraná e Medianeira. Agora são 30 no período. O estado também já tem mais de 1/4 dos municípios com epidemia (106) – 14 a mais do que semana passada, todos entre as regiões Norte e Oeste.

Já são 106 municípios (em vermelho) com epidemia da doença.| Foto: Reprodução/Sesa

Ainda na terça-feira, o secretário de Saúde Beto Preto falou a deputados sobre a situação. “Não há solução milagrosa”, falou, se referindo à gestão anterior. Uma das explicações para a epidemia é a presença do sorotipo DEN-2 do vírus no estado.