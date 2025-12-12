Paraná empossa quatro novos procuradores após concurso público

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior empossou nesta sexta-feira (12) quatro novos procuradores do Estado do Paraná, em cerimônia realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os profissionais foram aprovados no primeiro concurso público para o cargo realizado em uma década no estado, aberto em 2024.

Com as novas posses, a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná (PGE-PR) passa a contar com 273 procuradores em seu quadro. A instituição atua em todo o território paranaense através de 17 Procuradorias Regionalizadas, além de manter representação permanente em Brasília.

O concurso para procurador do Estado atraiu 5.207 inscritos, uma média de 1.300 candidatos por vaga. O processo seletivo incluiu provas objetivas, discursivas e orais, além de avaliação de títulos, visando selecionar profissionais altamente qualificados para a defesa jurídica do Estado.

Entre os novos procuradores empossados estão Gabriela Gomes Oliveira, 32 anos, de Belo Horizonte, aprovada em primeiro lugar; e três paranaenses de Maringá: Pamela Suelen de Moraes Guedes, 31 anos; Vinicius Caleffi de Moraes, 32 anos; e Thiago Luchetti Krug, 24 anos, que se torna o procurador de carreira mais jovem da PGE-PR.

O procurador-geral do Estado, Luciano Borges, informou que o concurso é válido por dois anos, prorrogáveis por mais dois, e há expectativa de novas convocações no período. Ele também destacou a criação da carreira de analista de procuradoria, que deve reforçar a atuação do órgão junto ao governo estadual.