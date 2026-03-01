Paraná em alerta: março começa com últimas chuvas de verão e chance de granizo

Um alerta de perigo potencial para acumulados de chuva está em vigor até a noite deste domingo (1º/3) para municípios dos Campos Gerais e do Oeste do Paraná. Na segunda-feira (2/3), o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) se estende para o Leste do estado e para a Região Metropolitana de Curitiba.

O Instituto prevê chuvas intensas, com volumes que podem chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades são favorecidas pelas altas temperaturas. Para segunda-feira, as máximas no Noroeste do estado devem variar entre 30 °C e 34 °C. Em Curitiba, o tempo tende a ser mais ameno, com máxima prevista de 23 °C.

As pancadas de chuva devem ocorrer de forma irregular ao longo do dia, com possibilidade de raios e temporais localizados. Os maiores volumes podem se concentrar nas regiões Sudoeste, Campos Gerais e Centro-Sul.

A tendência é de que o cenário de instabilidade se concentre no início da semana. A partir de quarta-feira (4/3), o tempo deve ficar mais firme na maior parte do estado. Ainda assim, chuvas pontuais não estão descartadas no fim da semana, especialmente no Centro-Sul.

Como fica o tempo durante o mês?

Março, mês que marca a transição para o outono, deve trazer temperaturas mais amenas e redução gradual dos volumes de chuva no Paraná. A previsão indica amanheceres mais frios e maior presença de nebulosidade na faixa Leste, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral.

Não há indicativo de ondas de calor severas ao longo do mês. As primeiras massas de ar frio começam a avançar pelo Sul do Brasil, transportando ar mais seco e temperaturas mais baixas principalmente para o Leste e o Sul do estado. No Centro e no Leste, os acumulados de chuva devem ficar próximos da média histórica para março.