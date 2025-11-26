Paraná em Ação oferece serviços gratuitos em Corbélia nesta sexta e sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Paraná em Ação chega a Corbélia, no Oeste do estado, nesta sexta-feira (28) e sábado (29), oferecendo diversos serviços gratuitos à população local. O evento acontecerá das 9h às 17h na Praça Paraguai, na Avenida Espírito Santo, s/n.

Entre os serviços disponíveis estão emissão de documentos, consultas e encaminhamentos para vagas de emprego, atendimentos de saúde, assistência social e da Defensoria Pública. O programa também oferecerá cadastro habitacional, teste de DNA, divórcio consensual e solicitação de tarifa social para água e luz.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local do evento portando documento de identificação. A iniciativa visa facilitar o acesso da população a diversos serviços públicos essenciais, reunindo-os em um único espaço.

O Paraná em Ação é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania, com o objetivo de aproximar os serviços públicos dos cidadãos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.